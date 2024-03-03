Aydın Söke\'de Yapılan Yol Kontrolünde 178 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik köpeği ile birlikte yapılan yol kontrolünde 4 şüpheliden 178 gram esrar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol kontrol noktasında narkotik köpeği ile denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde F.T., Z.Ş., M.F. ve E.S. isimli 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 178 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN