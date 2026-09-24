Aydın Söke\'de yerleşim yerine yakın zeytinlikte çıkan yangına müdahale sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan zirai alan yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Abalaki mevki üzerinde bulunan zeytinlik arazide kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.