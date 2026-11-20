Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Söke ilçesi Argavlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle birden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, bir sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldı. Yol kontrollü olarak yenien trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.