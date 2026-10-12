Aydın Sultanhisar'da eve gelen ekipler 38 yaşındaki Yusuf Ergen'i banyoda ölü buldu - Son Dakika
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Aydın Sultanhisar'da eve gelen ekipler 38 yaşındaki Yusuf Ergen'i banyoda ölü buldu

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Aydın Sultanhisar\'da eve gelen ekipler 38 yaşındaki Yusuf Ergen\'i banyoda ölü buldu
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Yusuf Ergen, evinin banyosunda ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Yusuf Ergen'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Yusuf Ergen, evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ergen'den (38) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Ergen'in adresine gelen ekipler, eve girdiklerinde genci banyoda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Ergen'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ergen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen gencin ani ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
SultanhisarGüvenlik3. SayfaGüncelOtopsiAydınOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Sultanhisar'da eve gelen ekipler 38 yaşındaki Yusuf Ergen'i banyoda ölü buldu - Son Dakika
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