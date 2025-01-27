Ayşe Barım'a Gezi Parkı'ndan Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Ayşe Barım'a Gezi Parkı'ndan Tutuklama Talebi

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Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerine katılımı nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

27.01.2025 20:16
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Menajer Ayşe Barım'a Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklama talebi

İSTANBUL - Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiğine dair son dönemde yazılı ve görsel basında iddiaların yer alması üzerine re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, Gezi Parkı davasının firari sanığı olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile ve Alabora'nın başka bir şahısla 1 adet tape görüşme yaptığı, görüşmenin içeriğinde Gezi Parkı olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı tespit edilmişti. Görüşme içeriğinde ayrıca, henüz içeriği tespit edilemeyen bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği zaman yayınlanması gerektiği kanaati oluşturularak neticelendirildiği belirlenmişti.

Gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında şüpheli Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu, Barım hakkındaki analiz çalışmalarında ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Barım'ın sahibi olduğu firmaya bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı iddia edilmiş, Barım, olayların planlayıcılarından olduğu öne sürülerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talep edildi

Şüpheli Barım, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta yaklaşık 3 saat ifade veren Barım, daha sonra 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Ayşe Barım, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Sanat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Barım'a Gezi Parkı'ndan Tutuklama Talebi - Son Dakika

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