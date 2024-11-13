Ayvacık\'ta 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 17'si çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 17'si çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE