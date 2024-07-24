Ayvalık'ta bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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Ayvalık'ta bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

24.07.2024 11:40
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgeye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları teknik takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapan A.D.'yi izlemeye aldı. Yapılan operasyonda bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla A.D. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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