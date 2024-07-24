Ayvalık'ta bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgeye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları teknik takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapan A.D.'yi izlemeye aldı. Yapılan operasyonda bin 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla A.D. gözaltına alındı. - BALIKESİR