Ayvalık\'ta Çöp Depolama Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın açık alandaki çöp depolama tesisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında alevler ilçe kabristanı ve çevresindeki ağaçlık alanları tehdit etti. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin 4 arazöz, 1 su tankeri ve 16 personelinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin 1 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 1 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR