Ayvalık\'ta Göçmen Botu Kazası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 1 göçmenin ise ağır yaralı olarak hastaneye sevki sağlandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.