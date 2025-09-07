Ayvalık'ta Göçmen Botu Kazası - Son Dakika
Ayvalık'ta Göçmen Botu Kazası

Ayvalık\'ta Göçmen Botu Kazası
07.09.2025 12:50
Ayvalık\'ta Göçmen Botu Kazası
Ayvalık'ta sürat botu kazasında 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kayıp için arama sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 1 göçmenin ise ağır yaralı olarak hastaneye sevki sağlandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
