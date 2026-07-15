Ayvalık'ta Kontrolden Çıkan Araç 6 Yaralı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kontrolden Çıkan Araç 6 Yaralı

Ayvalık\'ta Kontrolden Çıkan Araç 6 Yaralı
15.07.2026 21:07
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir otomobilin 4 araca ve yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden otomobilin 4 araca ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Cunda Adası Eski Yol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 BSF 629 plakalı otomobil, yol kenarındaki özel plajların önüne gelişigüzel park edilen araçların da etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, o sırada yola çıkmakta olan 59 FA 465 plakalı otomobile ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Hızını kesemeyen araç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile daha çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Kontrolden Çıkan Araç 6 Yaralı - Son Dakika

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