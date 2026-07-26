Ayvalık'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Ayvalık\'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Ayvalık'ta bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den 35 DCV 115 plakalı motosikletiyle Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'na gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Cunda'da bir otelde çalışan eşiyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın ardından eşinin otelden ayrılması üzerine motosiklet sürücüsü de hızla yola çıktı.

Bu sırada karşı yönden gelen B16 SAE 97 plakalı bir otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sabah saat 03.45 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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