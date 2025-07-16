Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü.
Olay, Azdavay ilçesi Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ile Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme helikopteriyle de destek verilen çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Azdavay'da Orman Yangını: 2 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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