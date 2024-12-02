Azdavay\'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerine Azdavay ilçesi Hoca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Mehmet Namlı'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Azdavay itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında Mehmet Namlı'ya ait ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU