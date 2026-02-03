Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yapan Rıza Akpolat'ın eniştesi: "Benim maddi durumum bu harcamalara müsaittir" - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yapan Rıza Akpolat'ın eniştesi: "Benim maddi durumum bu harcamalara müsaittir"

03.02.2026 17:58
Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yapan görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tanıdığı olduğu ve göreve atandığı öne sürülen tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl, "Beşiktaş turistik bir semttir ve bu semtte otobüs hizmeti verilmektedir. İddianamede, ambulanslardan bahsedilmiş ancak ihalelerde ambulans temini bulunmamaktadır. Çelenk alımı hizmet olarak gösterilmiş ancak bu gider hizmet değil, ürün alımıdır. İhalelerde tüm işlemler, ihale birimi personelleri tarafından yürütüldü " dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma 5'inci gününde devam ediyor.

Duruşmada, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten ve iddianamede ismi, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tanıdığı olduğu ve göreve atandığı öne sürülen tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl savunma yaptı. Ayrıca, Beşiktaş Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ferit Tutşi' de savunma yapanlar arasında yerini aldı.

"Benim maddi durumum bu harcamalara müsaittir"

Duruşmaya verilen yaklaşık 1 saatlik aranın ardından, Beşiktaş Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal savunma yaptı. Kangal, "Eşim, Çiğdem Kılıç Kangal, bu davada tutuksuz yargılanmaktadır. İddianamede aile bireylerinin zenginleştiği, saatlerimin pahalılığı, ve çantalarım anlatılmıştır. Benim siyasete atılmadan önce, 2005 yılında da pahalı saatim vardı. Her zaman yurt dışına giderdim. Tüm harcamalarım belgelidir. İşlerimdeki evraklar tamdır, eksiklik yoktur. Benim maddi durumum bu harcamalara müsaittir. 7 adet gayrimenkulüm vardır. Evde 6 yaşındaki kızımın gözünün önünde eşim Çiğdem gözaltına alındı. Bunun nedeni, benim vaktim olmadığı için eşimin benim yerime döviz bozdurmasıdır. Ben bugünden önce yargılandığımı düşünmüyorum. Benim yargılamam bugün başladı. Benim tek konumum, Rıza Akpolat'ın bacanağı olmam. Benim hayatımı öncesi ve sonrası olarak ayırıp, sonrasını incelemeye aldılar. Biri etkin pişmanlıktan yararlanıp, dedikodu ile adımızı veriyor, biz de burada yargılanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ferit Tutşi, "Kızlarıma yurt dışında olduğumu söyledim. Beni böyle görmelerini, tutuklu olduğumu bilmelerini istemedim. Görüşe gelen çocukları görünce çok üzülüyorum. İşlemediğim bir suç yüzünden 6 aydır tutukluyum" dedi.

Sanık Tutşi savunmasının devamında, Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu tarafından belediyenin başına getirildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum olmadı, ben bu göreve yapılan değerlendirme sonrası getirildim. Benim belediyeye geçişimi onaylayan kişi Ozan İş'ti" diye konuştu.

"İddianamede, ambulanslardan bahsedilmiş ancak ihalelerde ambulans temini bulunmamaktadır"

Tutuklu sanık Ferit Tutşi'den önce Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten ve iddianamede ismi, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tanıdığı olduğu ve göreve atandığı öne sürülen tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl'da savunma yaptı. Anıl, "Tamamen soyut iddialarla yaklaşık 1 yıldır tutukluyum. Beşiktaş Belediyesi görevimden önce sosyal hizmetler biriminde göreve başladım. Göreve başladığımda, Elazığ depremi yeni olmuştu. O dönem pandemi de vardı. Görevimde üzerime düşen her işi yerine getirdim. Buradaki sanıklar, 'biz ihale yapmadık, destek hizmetleri müdürlüğü yaptı' dedi. Evet, doğru, ihaleyi biz yaptık. Kamu hizmetinin aksamaması için hep bir telaşımız vardı. Düzenlediğimiz raporlar Sayıştay tarafından detaylı incelenmiştir. Eksiklik olduğu durumlarda bizim bu durumu gidermememizi isterlerdi. Bir suç islemedik bu nedenle iddiaları kabul etmiyorum. Beşiktaş turistik bir semttir ve bu semtte otobüs hizmeti verilmektedir. İddianamede, ambulanslardan bahsedilmiş ancak ihalelerde ambulans temini bulunmamaktadır. İddianamede çelenk alımı hizmet olarak gösterilmiş ancak bu gider hizmet değil, ürün alımıdır. İhalelerde tüm işlemler, ihale birimi personelleri tarafından yürütüldü " dedi.

Gülal Erdovan'ın avukatı ise sanığın savunmalarına karşı, "Allah kimseyi böylesine soyut iddialarla dolu iddianame ile yargılamayı nasip etmesin" diye konuştu.

Duruşma yarına ertelendi

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi. Yarın görülecek olan duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

