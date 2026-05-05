Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 73 yaşındaki bir baba, aralarında çıkan tartışma sonucu 46 yaşındaki oğlunu göğsünden ve bacağından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. (73) ile oğlu Kemal A. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A., yanındaki bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kemal A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli baba olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve bu duruma dayanamadığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A.'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR