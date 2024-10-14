Baba ve Oğul Balkon Çökmesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Baba ve Oğul Balkon Çökmesiyle Hayatını Kaybetti

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Hatay'da çöken balkonda kalan baba ve oğlu, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

14.10.2024 21:08
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Çöken balkonun altında kalarak can veren baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

HATAY - Hatay'da depremde ağır hasar gören 2 katlı evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini söktükleri esnada çöken balkonun altında kalarak can veren baba ve oğlu kılınan cenaze namazının ardından defnedildiler.

Geçtiğimiz gün; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşanan olayda asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evlerindeki kapı ve pencere gibi eşyaları sökmek isteyen İlyas Çardak ve oğlu Umut Hüseyin Çardak(37), balkonun çökmesiyle enkazın altında kalarak can vermişti. Baba ve oğlu için bu gün öğle namazına müteakip Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ve Oğul Balkon Çökmesiyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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