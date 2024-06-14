Babadağ'da yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek isterken zehirlenen kişi yoğun bakıma kaldırıldı

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Babadağ'ın Kelleci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardım etmek isterken dumanların arasında kalarak zehirlenen şahıs, yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Babadağ'ın Kelleci köyündeki ormanlık alandan başlayarak rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangının söndürme çalışmalarına yardım etmek isteyen 44 yaşındaki Mustafa Bozdemir ve arkadaşları, ellerinde hortumlarla dumanların arasına girdiler. Bir süre sonra yoğun dumandan etkilenen Bozdemir fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları dumanların arasından Bozdemir'i hızla çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, yoğun bakıma alındı.

Bozdemir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ