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Babaeski'de Çocukların Korunması İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Babaeski'de Çocukların Korunması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Babaeski ilçesinde, Çocuklar Güvende programı kapsamında sokaklarda dilendirilen çocukların tespiti ve korunmaları için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, risk altındaki çocukların belirlenmesi ve yardım edilmesi hedefleniyor.

Babaeski\'de Çocukların Korunması İçin Çalışmalar Devam Ediyor
30.12.2023 - 12:42,
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Çocuklar Güvende programı çerçevesinde, Babaeski ilçesinde sokaklarda dilendirilen çocukların tespiti ve korunmaları için çalışmalar devam ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliğinden yönlendirilen ekip tarafından, ilçe merkezinde sokakta dilendirilen ve çalıştırılan çocukların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmayla, sokakta dilendirilen ve korunma ihtiyacı olan çocukların tespit edilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapılarak, Babaeski'de gerçekleştirilen bu önemli işbirliği sayesinde, risk altındaki çocukların belirlenmesinin ve yardım edilmesinin hedeflendiği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Babaeski, Çocuk, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babaeski'de Çocukların Korunması İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika


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