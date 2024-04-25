Kız Kardeş, Emniyet Amiri Babasının Tabancasıyla Ağabeyini Öldürdü - Son Dakika
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Kız Kardeş, Emniyet Amiri Babasının Tabancasıyla Ağabeyini Öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Ruşen Sina Taphasan tartıştığı kız kardeşi E.T.T. tarafından babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından E.T.T. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Taphasan ise hastanede hayatını kaybetti. Taphasan'ın cenazesi toprağa verilirken, E.T.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

25.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:20
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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Ruşe Sina Taphasan (21), tartıştığı kız kardeşi E.T.T. (16) tarafından, emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. E.T.T. ve ağabeyi Ruşen Sina Taphasan arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser Bahadır Taphasan'ın beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ruşen Sina Taphasan, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Taphasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

Ruşen Sina Taphasan'ın cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii'nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız Kardeş, Emniyet Amiri Babasının Tabancasıyla Ağabeyini Öldürdü - Son Dakika

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