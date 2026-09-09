Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev - Son Dakika
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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi\'nde dev görev
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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV-Shakhtar maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda düdük çalacak. 

MELER'E DEV GÖRE

Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 1. haftasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak kritik karşılaşmada görev alacak. Dev mücadelede Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

PSV ile Shakhtar Donetsk'in karşı karşıya geleceği zorlu müsabaka, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Halil Umut Meler, Shakhtar Donetsk, Futbol, Spor, PSV, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • isacan_122 isacan_122:
    Dev maçın altında kalmaz umarım 3 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    göreve bak dev görev bacelona madrid maçı yönetecek sanki ?? 2 0 Yanıtla
  • Gökhan Çelik Gökhan Çelik:
    Mahalle maçı bile yönetmemesi lazım. Arkası sağlam demekki. 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    hakemmi pierluçi kollina yok bsşka 0 0 Yanıtla
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