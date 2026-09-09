Oğluna uyuşturucu testi yaptıran babanın boğazını sıkan H.Y. kamerada, gözaltına alındı

Kırklareli'nde iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiği oğluna test yaptıran baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, oğlun babasının boğazını sıktığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay 1. Fırın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre baba, oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelenerek test yaptırdı. Test yaptırılmasına sinirlenen H.Y., sokakta babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., babasının boğazını sıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba ve oğlunu ayırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. H.Y. gözaltına alınırken, baba ise şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.