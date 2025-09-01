Babis Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Babis Saldırıya Uğradı

Babis Saldırıya Uğradı
01.09.2025 23:36
Çekya'nın eski Başbakanı Babis, mitingde koltuk değneğiyle saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

Eski Çekya Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) kurucu lideri Andrej Babis, bir ay sonra gerçekleştirilecek genel seçimler için düzenlenen bir miting sırasında saldırıya uğradı.

BAŞINA VE SIRTINA DARBE ALDI

Çek basınında yer alan haberlere göre Babis, ülkenin doğusundaki Moravya-Silezya bölgesindeki Dobra köyünde gerçekleştirilen seçim mitingi sırasında, yerel saatle 18.00 sıralarında kalabalıktan birinin saldırısına uğradı. Saldırganın koltuk değneğiyle saldırdığı Babis'in, başına ve sırtına darbe aldığı bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

70 yaşındaki siyasetçinin saldırının ardından muayene ve beyin tomografisi için yerel bir hastaneye kaldırıldığı aktarılarak, siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Olay yerinde bulunan polisin 50 ila 60 yaşlarındaki saldırgana derhal müdahale ettiği kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın derhal gözaltına alındığı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu.

ÇEKYA BAŞBAKANI FIALA SALDIRIYI KINADI

Çekya Başbakanı Petr Fiala, saldırıyı kınayarak ana muhalefet lideri Babis'e acil şifa temennisinde bulundu. İçişleri Bakanı Vit Rakusan da saldırıyı kınayarak şiddetin hiçbir çözüm getirmeyeceğini ve kabul edilemeyeceğini belirtti

ANA MUHALEFET SALDIRIDAN İKTİDARI SORUMLU TUTTU

Ana muhalefet partisi ANO, saldırıdan iktidarı sorumlu tuttu. ANO Başkan Yardımcısı Karel Havlicek, "Bu, doğrudan mevcut koalisyonun yürüttüğü nefret kampanyasının sonucudur" dedi.

"ŞİDDET SLOVAKYA'NIN ARDINDAN ŞİMDİ ÇEK SİYASETİNE DE SIZDI"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise saldırı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şiddet, Slovakya'nın ardından şimdi Çek siyasetine de sızdı. Siyasi rakipleri yıllardır Andrej Babis'i şeytanlaştırma yoluna gidiyor. İşte sonuç. Fakat onu durduramayacaklar. Yoluna devam edecek ve seçimleri kazanacak! Geçmiş olsun dostum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Politika, İnceleme, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babis Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Babis Saldırıya Uğradı - Son Dakika
