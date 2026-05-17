BAE'de Dron Saldırısı: İki Dron Düşürüldü

17.05.2026 18:35
BAE Savunma Bakanlığı, Barakah Nükleer Santrali'ne yönelik dron saldırısında 2 dronu düşürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Al Dhafra bölgesindeki Barakah Nükleer Santrali yakınlarına düzenlenen saldırıda ülkeye batı sınırı yönünden giriş yaptığı tespit edilen 3 drondan 2'sinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığı, Al Dhafra bölgesindeki Barakah Nükleer Santrali yakınlarında gerçekleştirilen dron saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, ülkenin batı sınırı yönünden 3 dronun hava sahasına girdiğinin tespit edildiğini ve BAE hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri engellemek üzere devreye girdiğini bildirdi. Açıklamada, dronlardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği ancak üçüncü dronun Barakah Nükleer Santrali'nin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği kaydedildi. Bakanlık ayrıca saldırıların kaynağının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin tamamlanmasının ardından bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı, ülkenin güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı tam hazırlıklı olduklarını ve ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarını koruyacak şekilde her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceğini vurguladı.

Saldırıda yaralanan olmamıştı

Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda nükleer santralin iç güvenlik çemberi dışındaki bir elektrik jeneratöründe yangın çıktığı aktarılmıştı. Saldırıda yaralanan olmadığı ve tesisteki radyasyon seviyesinin normal olduğu ifade edilmişti. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Savunma, Dünya, Son Dakika

