Adana'da 115 kilo gümüş soygunu: Dükkan sahibi çalınan malını kuyumcuda tanıdı, satıcı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da 115 kilo gümüş soygunu: Dükkan sahibi çalınan malını kuyumcuda tanıdı, satıcı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da 115 kilo gümüş soygunu: Dükkan sahibi çalınan malını kuyumcuda tanıdı, satıcı tutuklandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan'daki iş hanında oksijen tüpüyle kilidi kesilen dükkandan 115 kilogram gümüş çalındı. Şüpheli takı ustası tutuklanırken gümüşlerin 55 kilosu iki adreste ele geçirildi. Kuyumcuya çağrılan toptancı İshak Ş., önüne konan gümüşlerin kendisinden çalındığını fark edince sesini çıkarmadan 45 bin lira ödedi ve polise haber verdi. Gümüşü satmaya çalışan Lütfi B. de tutuklandı.

ADANA'da dükkanındaki 115 kilogram gümüşü çalınan İshak Ş.'nin (56), bu gümüşlerinin 550 gramını kentteki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli Lütfi B.'den (48), 45 bin lira ödeyerek satın aldığı ortaya çıktı. Lütfi B.'nin ihbarı üzerine polisin gözaltına aldığı ve ifadesinde, "İki kişi ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip, satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" diyen Lütfi B., tutuklandı.

Olay, 13 Eylül'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen takı ustası Mehmet Ali L., motosikletine yüklediği malzemelerle daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Ş.'nin bulunduğu iş hanına gitti. Bir süre içeride saklanan Mehmet Ali L., mesai saatinin bitmesinin ardından iş hanının kapanmasıyla hırsızlık için harekete geçti. İshak Ş.'nin dükkanının demir kapısının kilitlerini oksijen tüpüyle kesen Mehmet Ali L., bir kısmı külçe olan toplam 115 kilogram gümüşü yanında getirdiği valiz ve çuvala koyarak, çaldı. Şüphelinin, çaldığı gümüşleri motosikletine yükleyip götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VALİZLER ODUNLUKTA ÇIKTI

İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden İshak Ş.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evini tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, bazı aksamlarının sökülerek değiştirildiği ve boyandığı belirlenen motosikleti ele geçirdi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.'nin gümüşleri taşıdığı valiz de evinin odunluğunda bulundu.

Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polisin, iki farklı adreste yaptığı aramada çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramı bulunarak sahibine teslim edildi.

KUYUMCUDA KENDİ GÜMÜŞÜNÜ TANIDI

Öte yandan İshak Ş.'nin, çalınan gümüşlerinin 550 gramını Lütfi B.'den kendisinin satın aldığı ortaya çıktı. Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada Lütfi B.'nin, 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuda gümüş satmak istediği, iş yeri sahibinin de İshak Ş.'yi arayıp, "Gümüş satmak isteyen bir müşteri geldi. İhtiyacın varsa, gelip satın al" diyerek yanına çağırdığı öğrenildi. Dükkana giden İshak Ş.'nin, gümüşleri incelediği sırada kendisinden çalınan ürünleri olduğunu anladı. Dikkat çekmemek için hırsızlıktan bahsetmeyen İshak Ş., şüpheliye 45 bin lira ödeyerek ürünleri satın aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SATICI DA TUTUKLANDI

Dükkandan ayrılan İshak Ş.'nin, durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri kimliği tespit edilen Lütfi B.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Lütfi B., ifadesinde, "Boş arsada içki içtiğim sırada yanıma tanımadığım iki kişi gelip, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip, satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Polis ekiplerinin, kalan gümüşleri bulmak için araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Hırsızlık3. SayfaSeyhanGüncelGümüşAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti 17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
Pentagon’un “çılgın“ planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
11:03
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 11:13:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana'da 115 kilo gümüş soygunu: Dükkan sahibi çalınan malını kuyumcuda tanıdı, satıcı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android