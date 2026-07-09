Bafra'da bağ evi alevlere teslim oldu: 1 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Bafra'da bağ evi alevlere teslim oldu: 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Bafra\'da bağ evi alevlere teslim oldu: 1 büyükbaş hayvan telef oldu
09.07.2026 10:56  Güncelleme: 10:59
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Samsun'un Bafra ilçesinde tek katlı bir bağ evinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki 1 büyükbaş hayvan öldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında tek katlı bağ evi kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Mevlana Mahallesi Altunyurt 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Kuloğlu'na ait tek katlı bağ evinde, evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek bağ evini saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangında bağ evi tamamen kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay yerine gelen ev sahibi Mithat Kuloğlu, üzüntüsünü dile getirerek, "İlk defa sabah bağ evine gelmedim, pazara gittim. Sabah burada olsaydım belki de böyle olmazdı" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da bağ evi alevlere teslim oldu: 1 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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