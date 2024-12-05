Bafra'da Güvenlik Toplantısı: 'UYUMA' Uygulamasını İndirelim - Son Dakika
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Bafra'da Güvenlik Toplantısı: 'UYUMA' Uygulamasını İndirelim

Bafra\'da Güvenlik Toplantısı: \'UYUMA\' Uygulamasını İndirelim

Bafra Kaymakamı Altınpınar, suçla mücadele için 'UYUMA' uygulamasını indirme çağrısı yaptı.

05.12.2024 16:00
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, "Suç odakları teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Vatandaş olarak bizim de elimizde akıllı telefonlar var. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'UYUMA' uygulamasını indirelim ve polise yardımcı olalım" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu ve İlçe Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kadınlara girişte KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar başkanlığında Bafra Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, asayiş uygulamaları hakkında bilgi verdi.

"UYUMA uygulamasını indirelim"

Toplantıya katılan muhtarlar ve okul aile birliği başkanları karşılaştıkları sorunları ifade etti. Muhtarların ve okul aile birliği başkanlarının sorunlarını not alan Kaymakam Altınpınar, sorunların çözülmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını söyledi. Altınpınar, "Bu güvenlik konuları çok boyutlu ve çok taraflı konular. Sadece jandarma ve polise havale ederek çözemeyiz. Okulun da gerekli sorumluluğu olacak. Hepimiz belli bir yaştayız. Geçmişte okul müdürlerimizi, müdür yardımcılarımızı, öğretmenlerimizi nerede görürsek kendimizi toparlardık. Yani okullar ihata duvarları ile sınırlı değildi. Okul önünde okulla ilgisi olmayanları uyaracaksınız, hala size sorun olmaya devam ediyorlarsa 112'yi arayacaksınız. Müdahale etmedi ise bana geleceksiniz. Suç odakları teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Vatandaş olarak bizim de elimizde akıllı telefonlar var. Çocuklarımız elinde bile var. Madem elimizde bu var, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'UYUMA' uygulamasını indirelim ve polise yardımcı olalım" diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadele

Kahverengi kokarca ile de mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Altınpınar, "Bununla ilgili çok önemli toplantılar yaptık. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımızın eylem planı doğrultusunda eğitimler yaptı. Sonra benim başkanlığımda fındık üretiminin yoğun olduğu yerlerdeki muhtarlarımız ile toplantılar yaptık. Bu aynı zamanda sebzeye de zarar veren böcek. Onun için bununla mücadelede elinizden gelen desteği kurumlarımıza, müdürlerimize, memurlarımıza vereceğinizden eminim" şeklinde konuştu.

Toplantıya daire amirleri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Güvenlik Toplantısı: 'UYUMA' Uygulamasını İndirelim - Son Dakika

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