Bafra\'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatta meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, inşaatın 6. katında iskele üzerinde çalışan Cemil Şahinbaş (47), iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü. Düşmenin ardından iskelenin altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şahinbaş'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN