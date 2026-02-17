Bafra'da internet aşkı kazaya yol açtı - Son Dakika
Bafra'da internet aşkı kazaya yol açtı

17.02.2026 08:04
İnternetten tanıştığı kadınla buluşan adam, eş tarafından takip edilince kaza yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde internetten tanıştığı kadınla buluşan şahıs, kadının eşi tarafından takip edilince kaçarken kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir firmada hırdavat satışı yapan F.A.Ç., kendisine silah gösterildiğini iddia ederek kaçışı sırasında otomobiliyle Sedde Kavşağı'nda kaza yaptığını 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen 34 PIM 824 plakalı araçtan çıkarılan F.A.Ç., sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan takipçinin aracında yapılan aramada oyuncak silah bulundu. Yapılan incelemede F.A.Ç.'nin, internet üzerinden oynanan bir oyun üzerinden tanıştığı A.Y. ile Bafra'da buluştuğu, kadının eşi B.Y.'nin durumu fark ederek aracıyla takip ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası B.Y.'nin takla atan araçtaki eşini çıkararak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Bafra, Kaza, Suç, Son Dakika

SON DAKİKA: Bafra'da internet aşkı kazaya yol açtı
