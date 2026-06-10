Bafra\'da Kaynak Çalışmasında Yangın Çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kaportacı dükkanında kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, otomobilin alev almasına neden oldu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 2. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi A.Ç.'nin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, tamir için bulunan otomobili tutuşturdu. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, iş yerindekilerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN