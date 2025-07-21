Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Alpaslan Mahallesi Muratpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ACJ 748 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Tekin Kocabaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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