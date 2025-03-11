Bafra\'da Tofaş Takla Attı

Samsun'un Bafra ilçesinde lastiği patlayan Tofaş otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.

Kaza, Samsun - Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Şaban Elagöz (35) idaresindeki 55 LE 569 plakalı Tofaş marka otomobil sol lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki korkuluklara çarpıp takla attı ve 30 metre ileride ters vaziyette durdu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı. Otomobil sürücüsü kontrol amaçlı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarpmasıyla karşı yola savrulan refüjdeki korkuluk demirlerine, Sinop istikametine seyir halinde olan Ömer Turan'ın kullandığı 55 AFD 702 plakalı otomobil çarptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Ters dönen otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltildi ve yoldan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN