Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden 1. Sokak istikametine donuş yapan Enbiya Özdemir idaresindeki 55 JC 471 kamyonet, karşı yönden gelen Barış Deniz'in kullandığı 55 JR 191 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?