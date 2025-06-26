Bafra\'da Trafik Kazası: Osman Temur Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Belçika'da yaşayan ve tatil için memleketine gelen Osman Temur (48), hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Bafra'nın Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Temur yönetimindeki 55 ADM 873 plakalı otomobil, denize yakın bölgede seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak iç kısımdaki kanala yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda araç içinde sıkışan Osman Temur, ekipler tarafından çıkarıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Temur'un Belçika'da yaşadığı ve tatil için memleketi Bafra'ya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN