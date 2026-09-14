Bafra'da trafik uygulama yerlerini haberleşme gruplarında paylaşan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bafra'da trafik uygulama yerlerini haberleşme gruplarında paylaşan 10 kişi gözaltına alındı

Bafra\'da trafik uygulama yerlerini haberleşme gruplarında paylaşan 10 kişi gözaltına alındı
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Samsun'un Bafra ilçesinde "Sokaklar Güvende" uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalarda, trafik ekiplerinin uygulama noktalarını haberleşme gruplarında paylaştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Sokaklar Güvende" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, trafik ekiplerinin uygulama noktalarını haberleşme gruplarında paylaşarak bildirdiği tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, trafik ekiplerinin uygulama yaptığı yerleri çeşitli haberleşme gruplarında paylaşarak diğer kişilere bildirdiği belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildiler.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Samsun, Bafra, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da trafik uygulama yerlerini haberleşme gruplarında paylaşan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da trafik uygulama yerlerini haberleşme gruplarında paylaşan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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