Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliğince yapılan operasyonda M.S, Z.A, K.Y, H.A. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 gram metamfetamin, 12 gram kenevir tohumu ve 165 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S, Z.A, K.Y, H.A. ve B.Ç. adliyeye sevk edildi. Başka dosyadan tutuklu Ş.Ö. de cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şahıslardan Z.A., H.A., K.Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. M.Ş. ve B.Ç. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan Ş.Ö. de bu suçtan tutuklandı. - SAMSUN