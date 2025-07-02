Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde O. T. isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 283 adet sentetik hap, 1 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O. T., çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN