Bağcılar'da Fabrikada Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da Fabrikada Yangın

Bağcılar\'da Fabrikada Yangın
17.02.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikasının giriş katındaki kumaş deposunda yangın çıktı. Büyüyerek binanın birinci katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'ta 4 katlı tekstil fabrikasının zemin katındaki kumaş deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek binanın birinci katına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangında binada hasar oluştu. Alev alev yanan bina, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Bağcılar, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Fabrikada Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı
Dünyanın gözü Cenevre’de Trump’ın İran’a kritik bir çağrısı var Dünyanın gözü Cenevre'de! Trump'ın İran'a kritik bir çağrısı var
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü 92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü

21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 6 gol ve kırmızı kart var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 6 gol ve kırmızı kart var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 22:20:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Fabrikada Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.