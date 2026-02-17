Bağcılar\'da Fabrikada Yangın

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikasının giriş katındaki kumaş deposunda yangın çıktı. Büyüyerek binanın birinci katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'ta 4 katlı tekstil fabrikasının zemin katındaki kumaş deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek binanın birinci katına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangında binada hasar oluştu. Alev alev yanan bina, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL