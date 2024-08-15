Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadın, 8 ay önce evlenmiş - Son Dakika
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Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadın, 8 ay önce evlenmiş

İstanbul Bağcılar'da dün akşam saatlerinde eşini bıçaklayıp, öldüren ve gözaltına alınan şahsın eşiyle 8 ay önce evlendiği ve nikah sonrası fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındığı öğrenildi.

15.08.2024 23:26
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Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadın, 8 ay önce evlenmiş

Bağcılar'da 8 ay önce evlendiği eşini öldürmüştü: Nikah fotoğrafları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da dün akşam saatlerinde eşini bıçaklayıp, öldüren ve gözaltına alınan şahsın eşiyle 8 ay önce evlendiği ve nikah sonrası fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, İsa Çetinkaya isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmış, tartışmanın ardından İsa Çetinkaya eşi Kinem Çetinkaya'yı bıçaklayarak yaralamıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yakalanan şüpheli koca olay yerinde, polise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söylemiş, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilmişti.

8 ay önce evlenmişler

Bağcılar'da işlenen kadın cinayetinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çiftin, 8 ay önce evlendiği bilgisine ulaşılırken, çiftin nikah sonrası fotoğrafına ulaşıldı. Öte yandan cinayete kurban giden Kinem Çetinkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadın, 8 ay önce evlenmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadın, 8 ay önce evlenmiş - Son Dakika
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