Bağcılar'da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı - Son Dakika
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Bağcılar'da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde gece saat 1.00 ile 3.00 arasında meydana gelen olayda, maskeli olan 2 motosikletli eczanenin önüne gelerek 5 el ateş etti ve kaçtı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor. Eczanenin nöbetçi olmadığı için boş olduğu belirtilirken, o saatlerde elektriğin olmadığı tespit edildi. Olayı gören tanıklar, saldırganların maskeli şekilde ateş ederek hızla kaçtığını ifade etti.

24.04.2024 12:37
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Bağcılar'da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı.

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde gece saat 1.00 ile 3.00 arasında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ve maskeli olan 2 motosikletli eczanenin önüne geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar peş peşe 5 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri o saatlerde olayın yaşandığı civarda elektriğin olmadığını belirledi. Şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

"Ezcane nöbetçi olmadığı için gece boşmuş"

Cadde üzerinde esnaflık yapan İdris Kendir, "Gece 3.30 sıralarında komşumuzun eczanesine 5 tane kurşun sıkmışlar. Osman karıncayı bile incitmeyen, eczaneye giden herkese yardımcı olan bir komşumuz. Bizde çok şaşırdık. Ne olduğunu merak ediyoruz. İnşallah emniyet güçleri gerekli araştırmayı yapar da bu müptezelleri bulur. Ezcane nöbetçi olmadığı için gece boşmuş. 5 kurşun atmışlar. O saatte bitişiğinde bulunan fırında çalışanlar varmış sadece. Fırındakilerde korkmuşlar. Osman kendi halinde bir kardeşimizdi. Kimseyle husumeti olacağını zannetmiyorum. Senlerdir burada komşuyuz" dedi.

"Maskeli şekilde ateş ederek basıp gitmişler"

Saldırganların motosikletli olduğunu dile getiren esnaf Katip Daşdemir, "Saat 1 ile 3 arası elektrikler kesildi. Bende iş yerini kontrol ettim ama bir şey göremedim. 2 tane motosikletli arka arkaya ateş edip gitmişler. Komşumuzun yıllardır kimseyle bir kavgasını duymadık. Fırında çalışan arkadaş dedi. Maskeli şekilde ateş ederek basıp gitmişler. O saatte kameraların çalışmaması büyük bir aksilik. Elektriğin olmaması büyük bir engel. Devletimiz bulur İnşallah. Sadece gören bir fırıncı var. İki motorcu olarak görmüşler. Ateş edip gitmişler. Kepenk olmadığı için cama 5-6 yere ateş etmişler" şekilde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı - Son Dakika
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