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Bağcılar'da sokak ortasında aile arasında silahlı ve sopalı kavga kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da aralarında daha önce husumet bulunan aile bireyleri sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüştüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bağcılar Bağlar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında geçmiş dönemde husumet bulunan E.Y ve amcaoğulları C.Y. H.Y. ve M.Y. bir parkın çay ocağında karşılaştı. C.Y. amcasının oğlu E.Y.'yi dışarı çağırarak kendisinden şikayetini geri çekmesini istedi. Ancak E.Y. Bunu kabul etmedi. Bunun üzerine H.Y. M.Y.'de gelerek şahsı darp etmeye başladı. Bir süre darp edilen E.Y. daha sonra olay yerinden ayrılarak evine gitti. Ama bu sefer de husumetli olduğu akrabaları kalabalık bir şekilde E.Y.'nin evinin önüne geldi ve küfürler etmeye başladı. E.Y'nin ailesinin de olaya karışmasıyla taraflar arasında silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Araya giren mahalle sakinleri tarafından güçlükle ayrılan gruplar daha sonra birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.