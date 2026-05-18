Bağdat Caddesi\'nde Tehlikeli Olay

İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin sunroof kısmından çıkan genç, trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin incelenmesinin ardından trafik ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen yolcuya cezai işlem uygulandı. Hakkında işlem yapılan gencin, "Üzerine çıkalım diye yapmışlar" şeklindeki savunması ise şaşkınlık oluşturdu. - İSTANBUL