Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne İHA Saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı hava savunma sistemleri tarafından hedefine ulaşmadan imha edildi.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattıkları saldırılar devam ederken Irak'ta bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran ve Irak'taki İran yanlısı silahlı grupların hedefi haline geldi. Yabancı misyonların ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı "Yeşil Bölge" içerisinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan 1 İHA tespit edildi. Yetkililer, sabah saatlerinde ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alan dronun hava savunma sistemleri tarafından hedefine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

Dronun imha edilmesinin ardından bölgeden siren sesleri yükseldi. - BAĞDAT