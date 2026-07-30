Bahçe temizliği için yakılan ateş evi küle çevirdi, depoda patlayan tüpler korkuya neden oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde bahçe temizliği sırasında yakılan ateş kontrolden çıkarak eve sıçradı. Yangında evin yakınında bulunan tüp deposunda meydana gelen patlamalar mahallede büyük paniğe neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre bahçe temizliği amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak önce kuru otlara, ardından Yaşar Taşdemir'e ait eve sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi ve çevresini sararken, yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Yangının evin yakınında bulunan tüp deposuna ulaşması üzerine büyük panik yaşandı. Alevlerin etkisiyle tüpler zaman zaman büyük gürültülerle patlarken, çevrede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine ulaşan ekipler öncelikle çevre güvenliğini sağlayarak yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının büyüme riskini göz önünde bulunduran ekipler, farklı noktalardan müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri de destek verdi. Bölgeye sürekli su takviyesi yapılarak çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi sağlandı.

Sabah saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.