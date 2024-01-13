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Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu - Son Dakika
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Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu

Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında, iki kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler\'de çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu
13.01.2024 - 10:13,
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Bahçelievler'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Akgün Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadının yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden yoldan geçen bir vatandaş, dairedekileri ve bina sakinlerini uyandırarak itfaiyeye haber verdi.

Dairede kalan iki kadın, kuş ve köpeklerini alarak son anda dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Öte yandan, yangından kurtulan kadının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evdeki eşyalar ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu - Son Dakika
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