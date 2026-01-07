Bahçelievler'de kamyonun çarptığı araç fırına girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
Bahçelievler'de kamyonun çarptığı araç fırına girdi, o anlar kamerada

Bahçelievler\'de kamyonun çarptığı araç fırına girdi, o anlar kamerada
07.01.2026 23:06  Güncelleme: 23:19
İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan bir kamyon, hafif ticari araca çarparak fırına girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmadı ancak büyük maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de, kontrolden çıkan kamyonun çarptığı hafif ticari araç fırına girdi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.20 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Site 1. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GHT 578 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 34 EFR 235 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç fırına girerken, kamyon ise yol üzerinde park halindeki iki araca daha çarparak durabildi.

İşletme sahibi son anda kurtuldu

O sırada fırın içerisinde bulunan işletme sahibi ise son anda kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise hasar tespit çalışması yaptı. Kaza nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan çalışmanın ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamyonun kontrolden çıktığı ve park halindeki hafif ticari araca çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle aracın fırına girdiği anlar yer aldı.

"İçeriden ekmek almaya gittim peşimden araç içeri girdi

Olayda büyük panik yaşadığını belirten işletme sahibi Ferhat Ateş, "Fırının önünde yarın sabah için odun ayarlıyordum. Bir kişi araçla geldi, ekmek istedi, ben de içeriden ekmek almaya gittim, peşimden araç içeri girdi. Kamyon araca vuruyor araç da içeriye giriyor. Kamyon daha sonra diğer araçlara vurup durabiliyor. Kazada yaralanan yok ama saniyelerle kurtuldum. Dükkanımızda cam çerçeve komple indi, dolaplarımız vardı onlarda hasar aldı ama araçlarda çok hasar var. Bizim aldığımız sıfır bir araç vardı, komşumuzun aracı hepsi hasar aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa

Son Dakika 3-sayfa Bahçelievler'de kamyonun çarptığı araç fırına girdi, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bahçelievler'de kamyonun çarptığı araç fırına girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
