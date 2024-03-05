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Bahçelievler'de trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında çıkan tartışmayı polis memuru ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yenibosna Çobançeşme Mevkii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halindeki iki sürücü tartışmaya başladı. Trafiğin ortasında durup araçlarından inen sürücüler birbirlerini itip kaktı. Tartışma şiddetlenmeden şans eseri yoldan geçen bir polis memuru sürücüleri ayırdı. O anlar ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.