Bahçelievler'de trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı - Son Dakika
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Bahçelievler'de trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı

Bahçelievler'de trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında çıkan tartışma polis memuru tarafından sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

05.03.2024 19:55
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Bahçelievler'de trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında çıkan tartışmayı polis memuru ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yenibosna Çobançeşme Mevkii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halindeki iki sürücü tartışmaya başladı. Trafiğin ortasında durup araçlarından inen sürücüler birbirlerini itip kaktı. Tartışma şiddetlenmeden şans eseri yoldan geçen bir polis memuru sürücüleri ayırdı. O anlar ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı - Son Dakika

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