Bahçelievler'de tuğla parçaları düşen binada inceleme yapılacak - Son Dakika
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Bahçelievler'de tuğla parçaları düşen binada inceleme yapılacak

Bahçelievler\'de tuğla parçaları düşen binada inceleme yapılacak

Bahçelievler'de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan ve tuğla parçaları düştüğü gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı bir bina havadan görüntülendi. Binanın 2 katının kaçak olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı boşaltılan binanın taşıyıcı kolon kiriş sistemlerinde inceleme yapıldığı, acil bir risk olmadığını anlaşılan binada geçici oturuma müsaade edildiği, karotun sonucuna göre de çalışma yapılacağı öğrenildi.

12.07.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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Bahçelievler'de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan ve tuğla parçaları düştüğü gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı bir bina havadan görüntülendi. Binanın 2 katının kaçak olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı boşaltılan binanın taşıyıcı kolon kiriş sistemlerinde inceleme yapıldığı, acil bir risk olmadığını anlaşılan binada geçici oturuma müsaade edildiği, karotun sonucuna göre de çalışma yapılacağı öğrenildi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmüş, 48 yıllık olan 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Güvenlik gerekçesiyle binaya alınmayan vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince konaklamaları için çevre otellere yerleştirilmişti. Belediye ekiplerinin binada geniş kapsamlı inceleme yapacağı karot örneği alacağı öğrenilmişti.

Binadan karot alınacak

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Birlik1 Sokak Numara 3'te bulunan Karahan Apartmanı'nda dün saat 22.00 sıralarında bina sakinlerinin ihbarı üzerine belediye ekiplerinin olay yerine geldiği ve binanın yan duvarında eski binadan kalan duvar kalıntılarının aşağı düştüğünün anlaşıldığı belirtildi. Binanın tedbir amaçlı boşaltıldığının, sabah erken saatlerde belediye teknik ekiplerinin taşıyıcı kolon kiriş sistemlerinde inceleme yaptığı, binada acil bir risk olmadığının görüldüğü öğrenildi. Bina sakinlerinin geçici olarak oturmalarına müsaade edildiği ancak binaya 10 gün içinde karot aldırmaları konusunda ilanen tebligat yapıldığı ifade edildi. Binanın girişine belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri tarafından ilanen bir yazı yapıştırıldı öğrenildi. Bina sakinlerinin 10 gün içinde karot almadıkları takdirde Bahçelievler Belediyesi'nin binadan resen karot aldıracağı belirtildi. Binada 10 daire ve 3 dükkanın bulunduğu öğrenilirken, binaya iki kat kaçak ilave kat yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi. Öte karotun sonucuna göre de çalışma yapılacağı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de tuğla parçaları düşen binada inceleme yapılacak - Son Dakika

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