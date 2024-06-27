Bahçelievler'deki bina çökmeden önce böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bahçelievler'deki bina çökmeden önce böyle görüntülendi

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Bahçelievler'de kısmi çökmenin yaşandığı bina, olaydan hemen önce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zafer Mahallesi'nde bulunan zemin artı 4 katlı binada çatlaklar oluştuğu ve vatandaşların tedirginlik yaşadığı belirtildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri enkaz altında kimsenin olmadığını açıkladı.

27.06.2024 07:53
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Bahçelievler'deki bina çökmeden önce böyle görüntülendi

İSTANBUL - Bahçelievler'de kısmi çökmenin yaşandığı bina, olaydan hemen önce böyle görüntülendi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan zemin artı 4 katlı binada sabaha karşı çökme yaşandı. AFAD ekipleri tarafından olay yerinden incelemeler yapılırken, İstanbul Valiliği enkaz altında kimsenin olmadığını açıkladı.

1980 yılında yapıldığı öğrenilen binada bir süredir çatlaklar oluştuğu ve vatandaşların bu nedenle tedirginlik yaşadığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından olay öncesinde boşaltılan bina, çökmeden önce cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'deki bina çökmeden önce böyle görüntülendi - Son Dakika

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