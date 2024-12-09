Bahçesaray\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Arvas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 65 AC 180 plakalı minibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN