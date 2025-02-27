Bahçeşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Bahçeşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Bahçeşehir\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Bahçeşehir'deki bir restoranda Kasım Doğan'a düzenlenen silahlı saldırıda, Doğan hayatını kaybetti.

27.02.2025 14:21
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Başahşehir'de bir restoran da bir müşteriye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan Kasım Doğan hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Park Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 28 yaşındaki Kasım Doğan Adana'dan gelerek cadde üzerinde bulunan bir restoranda arkadaşıyla buluştu. Bu esnada restorandan içeri giren şahıslar, Doğan'a silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kasım Doğan hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğan Hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçeşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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